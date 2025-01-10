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Кварацхелия ещё летом сообщил «ПСЖ» о желании перейти в парижский клуб — Джейкобс

Кварацхелия ещё летом сообщил «ПСЖ» о желании перейти в парижский клуб — Джейкобс
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ещё минувшим летом сообщил «ПСЖ» о желании присоединиться к французскому гранду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, грузинский футболист также сообщил «ПСЖ», что условия его личного контракта не станут проблемой. Парижский клуб активизировал интерес к Кварацхелии после того, как было открыто январское трансферное окно. Подчёркивается, что на текущий момент только «ПСЖ» ведёт прямые переговоры с «Наполи» о трансфере 23-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 85 млн.

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