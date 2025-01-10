Иван Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков был признан лучшим футболистом красно-синих в первой части нынешнего сезона. Об этом информирует официальный телеграм-канал армейцев.

Подчёркивается, что за 26-летнего футболиста проголосовало больше звёздных болельщиков ЦСКА и представителей СМИ. При этом в голосовании среди болельщиков красно-синих в социальных сетях победил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме Полузащитник ЦСКА Обляков опубликовал новогоднее поздравление

Самые титулованные футбольные клубы России: