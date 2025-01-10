«Барселона» намерена опередить «МЮ» и «Баварию» в борьбе за Дьёкереша — Sport.es

«Барселона» обратилась к «Спортингу» с запросом информации о потенциальном трансфере 26-летнего центрального нападающего Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб надеется снизить стоимость на португальского футболиста, которого «Спортинг» оценивает в € 80 млн. Подчёркивается, что «Барселона» готова пересмотреть соглашение вингера Франсиску Тринкана, перешедшего в португальский клуб из каталонского летом 2023 года, согласно которому сине-гранатовые получат 50% от дальнейшей продажи футболиста.

Также «Барселона» рассчитывает опередить «Манчестер Юнайтед» и «Баварию» в борьбе за покупку шведского нападающего.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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