Вице-губернатор Самарской области отреагировал на включение в совет директоров «Крыльев»

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев прокомментировал своё включение в состав совета директоров «Крыльев Советов».

«Я очень благодарен акционерам, что доверили войти в состав директоров великого клуба «Крылья Советов». По поводу задач по улучшению клуба я ещё не думал», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 10 января, состоялось собрание акционеров «Крыльев Советов». В ходе него был утверждён новый состав совета директоров клуба. В него вошли Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов и Дмитрий Яковлев.