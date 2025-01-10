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Алдонин: база ЦСКА в Ватутинках устарела, всё новое воспринимается положительно

Алдонин: база ЦСКА в Ватутинках устарела, всё новое воспринимается положительно
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Российский тренер Евгений Алдонин отреагировал на новость о начале реализации проекта по строительству клубной базы ЦСКА.

— Всё новое и современное воспринимается положительно. Но надо понимать, какие сроки и когда команда сможет там полноценно работать. Я рад за клуб. Учитывая все возможности, сбор данных, качество условий, всё это не может не радовать.

— После базы в Ватутинках будет большой контраст?
— Надо учитывать, что в своё время на ней готовились к Олимпиаде-1980. Понятное дело, что время прошло. Но я не могу ничего плохого сказать про базу в Ватутинках. Не сказать, что там передовые технологии, но все условия на тот момент были в полном порядке. Если учитывать новые реалии, то она несколько устарела.

Большое значение имеет логистика — сколько добираться до базы. В Ватутинках тренировались либо днём, либо утром, потому что ехать туда вечером было практически невозможно. Если ты едешь туда вечером, попадаешь в пробки. Если новая база будет в области, надо понимать, сколько туда добираться.

Мы же понимаем, что Ватутинки принадлежали большому ЦСК, армии. Футбольный клуб всю дорогу арендовал и тратил большие средства. Если удастся построить свою базу и ни от кого не зависеть, это будет большой плюс, — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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