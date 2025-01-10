«Барселона» включилась в гонку за Рашфорда, клуб намерен арендовать вингера — Хуанмарти

«Барселона» составит конкуренцию ряду европейских клубов в борьбе за подписание крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб делает «всё возможное» для перехода английского футболиста. Сине-гранатовые намерены арендовать Рашфорда до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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