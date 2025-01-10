Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья сыграет за клуб из Медиалиги

Бывший правый защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити», а также сборной Франции Бакари Санья выступит за медиафутбольную команду Fight Nights на турнире Winline Суперкубке MFL, который пройдёт в Абу-Даби. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Шишков телеграм-каналу «Крысева».

Шишков подчеркнул, что бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» сыграет за Fight Nights как минимум в одном матче. Также спортивный директор клуба из Медиалиги сообщил, что идёт общение с бывшим полузащитником «Милана» и сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом относительно его участия в турнире.

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