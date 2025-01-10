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Фото: новый спортивный директор «Спартака» Кахигао посетил «Лукойл Арену»

Фото: новый спортивный директор «Спартака» Кахигао посетил «Лукойл Арену»
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао прибыл в Россию и посетил домашний стадион «Спартака» — «Лукойл Арену». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака» в пятницу, 3 января. Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и турецком «Галатасарае».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.

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