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Эрлинг Холанд пятый раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии

Эрлинг Холанд пятый раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии
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24-летний центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом Норвегии в 2024 году. Об этом информирует официальный сайт Норвежской футбольной федерации.

Последним игроком, который признавался лучшим футболистом года в Норвегии до Холанда, был атакующий полузащитник Мартин Эдегор (2019 год), на текущий момент выступающий в составе лондонского «Арсенала».

В 2024 году Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии, поразив ворота соперника 38 раз за 39 матчей. Всего в минувшем году 24-летний нападающий забил 54 гола во всех соревнованиях, а также сделал три результативные передачи.

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