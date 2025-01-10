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Легенда ЦСКА Рахимич: Пьянич не ожидал, что в России такой хороший чемпионат

Легенда ЦСКА Рахимич: Пьянич не ожидал, что в России такой хороший чемпионат
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Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о впечатлениях полузащитника Миралема Пьянича от выступлений в армейском клубе.

«Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город. Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне 34-летний Миралем Пьянич провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах. Результативными действиями полузащитник не отметился.

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