Легенда ЦСКА Рахимич: Пьянич не ожидал, что в России такой хороший чемпионат

Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о впечатлениях полузащитника Миралема Пьянича от выступлений в армейском клубе.

«Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город. Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне 34-летний Миралем Пьянич провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах. Результативными действиями полузащитник не отметился.