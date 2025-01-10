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Кахигао рассказал, почему принял решение покинуть «Галатасарай» ради работы в «Спартаке»

Кахигао рассказал, почему принял решение покинуть «Галатасарай» ради работы в «Спартаке»
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о причинах смены работы в «Галатасарае» на работу в московском клубе.

— «Галатасарай» идёт на первом месте в Турции. Почему решили принять приглашение «Спартака»?
— Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.

«Спартак» — очень, очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И «Спартак» — это большой вызов. Возможно, самый большой вызов в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение, — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

Кахигао занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга в турецком клубе.

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