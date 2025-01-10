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Элвир Рахимич: ЦСКА нужен хороший футболист в каждую линию

Элвир Рахимич: ЦСКА нужен хороший футболист в каждую линию
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить красно-синим в зимнее трансферное окно.

«Мне сложно сказать, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно. Я смотрел не все игры. Главный тренер и руководство клуба лучше знают, какие нужны трансферы и на какие позиции требуются игроки, чтобы быть конкурентными с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком». Наверное, если ЦСКА находится на таком месте в РПЛ, можно сказать, что в каждую линию нужен хороший футболист», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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