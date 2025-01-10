«Боруссия» Д — «Байер»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Бундеслиги

Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Коуто, Кабар, Люрс, Нмеча, Брандт, Байер, Байно-Гиттенс, Адейеми, Гирасси.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Мукиэле, Телла, Андрих, Шик.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.