Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д — «Байер»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Байер»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
1-й тайм
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1'     0:2 Шик – 8'     1:2 Байно-Гиттенс – 12'     1:3 Шик – 19'    

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Коуто, Кабар, Люрс, Нмеча, Брандт, Байер, Байно-Гиттенс, Адейеми, Гирасси.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Мукиэле, Телла, Андрих, Шик.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.

Материалы по теме
«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся
«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android