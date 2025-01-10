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«Конвейер талантливых игроков остановился». Кахигао оценил уровень футбола в России

«Конвейер талантливых игроков остановился». Кахигао оценил уровень футбола в России
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился мнением об уровне футбола в России.

«Во-первых, у футбола в России богатая история, большая футбольная культура. И были годы, когда российские клубы по-настоящему преуспевали в еврокубках. По каким-то причинам этот уровень в дальнейшем немного снизился. Результаты стали не такими успешными. Конечно, я не говорю про сегодняшний день, когда есть санкции. Это случилось раньше, стало появляться не так много ярких молодых талантов. Не знаю почему. Хотя до этого меня впечатляло, какие сильные игроки есть у России. Но потом этот конвейер по какой-то причине остановился.

Однако у страны по-прежнему богатая футбольная культура, люди здесь любят футбол. И не только в Москве, ведь сейчас есть яркое соперничество с командами из Санкт-Петербурга, Краснодара. Мне кажется, российский футбол способен вернуться и снова стать сильным и могущественным. Ведь Россия — такая большая страна с такой богатой историей. У неё точно есть для этого потенциал», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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