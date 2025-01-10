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Кахигао: надеюсь, «Спартак» будет большим клубом для европейского футбола

Кахигао: надеюсь, «Спартак» будет большим клубом для европейского футбола
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, какие цели он ставит перед собой, работая в стане красно-белых.

«С точки зрения амбиций клуба, очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача помочь «Спартаку» реализовать свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола. Надеюсь, в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что смог помочь клубу стать лучше в плане структуры. Что клуб вырос и готов к этому вызову.

Думаю, в последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует и её игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу. Если посмотреть на «Спартак», который есть сейчас, и на «Спартак», который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в уровне игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться. Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть лигу, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то игроки, тренеры, персонал, я сам, — совершенствоваться каждый день», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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