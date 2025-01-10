Гришин: ЦСКА резонно продать Зделара и выручить деньги

Российский тренер Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес шотландский «Рейнджерс».

«Зделар два года был основополагающим футболистом ЦСКА в центре поля. Но сейчас на это место претендует молодой Кисляк, а также могут играть Обляков, Пьянич и Мухин. У Зделара заканчивается контракт с армейцами, и клуб будет что-то предпринимать. Но если будет перебор футболистов в центре поля, красно-синим будет резонно продать Зделара и выручить какие-то деньги.

Если продажа состоится, ЦСКА сможет купить нужного футболиста. Как я всегда говорил: «Футбол — это бизнес, и каждый шаг просчитывается». Деньги никогда не бывают лишними, на них можно приобрести другого игрока. В последних матчах Зделар не играл за ЦСКА, хотя мне нравилось, как он выглядел в течение двух лет в центре поля. Он выполнял большой объём работы, но после травмы потерял место в стартовом составе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.