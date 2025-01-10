Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ЦСКА резонно продать Зделара и выручить деньги

Гришин: ЦСКА резонно продать Зделара и выручить деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес шотландский «Рейнджерс».

«Зделар два года был основополагающим футболистом ЦСКА в центре поля. Но сейчас на это место претендует молодой Кисляк, а также могут играть Обляков, Пьянич и Мухин. У Зделара заканчивается контракт с армейцами, и клуб будет что-то предпринимать. Но если будет перебор футболистов в центре поля, красно-синим будет резонно продать Зделара и выручить какие-то деньги.

Если продажа состоится, ЦСКА сможет купить нужного футболиста. Как я всегда говорил: «Футбол — это бизнес, и каждый шаг просчитывается». Деньги никогда не бывают лишними, на них можно приобрести другого игрока. В последних матчах Зделар не играл за ЦСКА, хотя мне нравилось, как он выглядел в течение двух лет в центре поля. Он выполнял большой объём работы, но после травмы потерял место в стартовом составе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тарханов: пока у ЦСКА есть шанс заработать на Зделаре, его стоит продать в «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android