Кахигао рассказал, насколько «Спартак» будет активен на трансферном рынке зимой

Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, в какой степени красно-белые будут активны на зимнем трансферном рынке.

«Я думаю, вопрос не в том, насколько нужно быть активными. Важнее точно определить, что вам нужно. И уже после этого постараться получить то, что вам нужно. Это касается и того, что некоторых игроков, возможно, придётся отпустить.

Вы точно определили, что они вам не нужны? Так что для меня это вопрос определения. Это не столько вопрос того, насколько вы активны, потому что есть много людей, которые очень активны, но не обязательно принимают правильные решения. Для меня это вопрос принятия правильных решений и наличия очень чёткого понимания того, чего вы хотите. Когда вы точно знаете, чего хотите, тогда всё становится немного проще. Но мы должны помнить, что сейчас в России не самое лёгкое время для подписания игроков из других лиг. Есть некоторые сложности и препятствия. Я не наивен и прекрасно понимаю, что это нелёгкая задача. Поэтому для меня главное, чтобы все в клубе ясно и согласованно понимали, чего мы хотим. А дальше посмотрим.

Но пока немного рано говорить о том, что мы собираемся делать и чего не собираемся. И я люблю напоминать всем, что у нас уже есть игроки, у нас есть хорошие игроки. У нас есть футболисты, которые усердно работают и бьются за эмблему клуба. Так что всегда важно, какие у вас есть игроки. То, что будет позже, будет позже. Но на данный момент важно то, что у нас есть. И мы должны заботиться о том, что у нас есть», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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