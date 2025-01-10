ЖФК ЦСКА объявил об уходе лучшего бомбардира команды в сезоне-2024 Суперлиги

Полузащитница Франциска Ордега покинула московский ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Спасибо за совместную работу, Франциска!

В составе армейцев Ордега провела 84 матча, в которых отметилась 29 голами и 20 ассистами. Совместно с клубом дважды становилась обладателем Кубка России, четыре раза серебряным призёром Суперлиги, а также обладателем Суперкубка страны. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024 Суперлиги 31-летняя Франциска Ордега провела 23 матча, в которых забила 10 мячей, что стало лучшим результатом в команде.