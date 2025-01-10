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Вингер «ПСЖ» Асенсио может перейти в клуб из АПЛ — RMC Sport

Вингер «ПСЖ» Асенсио может перейти в клуб из АПЛ — RMC Sport
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28-летний крайний нападающий «ПСЖ» Марко Асенсио может покинуть французский клуб в ближайшие недели. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, интерес к испанскому футболисту проявляет «Астон Вилла», которая может потерять нападающего Джона Дурана в нынешнее трансферное окно.

Асенсио играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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