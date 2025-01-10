Рашфорд интересен «Монако», клуб может покрыть его зарплату в £ 300 тыс. — The Telegraph

«Монако» проявляет интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер французского клуба Ади Хюттер желает усилить линию атаки, а Рашфорд хочет продолжить выступать на высоком уровне, поэтому отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии. Подчёркивается, что «Монако» способен покрыть зарплату английского футболиста в размере более £ 300 тыс. в неделю, поскольку в Монако нет подоходного налога.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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