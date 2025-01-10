«Монако» без Головина поделил очки с «Нантом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Итоговый результат — 2:2.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
1:0 Аблин – 12' 2:0 Амьен-Аду – 47' 2:1 Эмболо – 52' 2:2 Салису – 59'
В составе «Нанта» отличились Маттис Аблин и Кельвен Амьен-Аду. За гостей забили Брил Эмболо и Мохаммед Салису. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда Адольфа Хюттера набрала 31 очко за 17 матчей. «Нант» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.
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