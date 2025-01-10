Кахигао ответил, готов ли он к повышенному давлению, которое будет при работе в «Спартаке»

Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, готов ли он столкнуться с повышенным давлением, которое всегда оказывается на красно-белых.

«Я думаю, что давление — это часть работы. Знаете, я не просыпаюсь по утрам, думая о давлении. Я работаю в профессиональном футболе уже 38 лет. Я прошёл через большинство ролей: был игроком, тренером, сначала юниоров, затем во взрослой команде, скаутом, я был аналитиком соперников, руководителем скаутского отдела, спортивным директором. И могу сказать, что никто не будет давить на меня сильнее, чем я сам.

Знаете, когда мы говорим о давлении со стороны СМИ или о любом другом внешнем давлении, я думаю, что человек, который живёт и работает в футболе так долго, просто принимает давление как данность. Вы принимаете, что давление будет всегда, и вам с ним справляться. А если вы не знаете, как с ним справляться, то вы не знаете, как справляться с футболом. Так что это просто часть работы», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

Материалы по теме Кахигао рассказал, насколько «Спартак» будет активен на трансферном рынке зимой

Самые титулованные футбольные клубы России: