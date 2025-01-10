Матч «Боруссия» Д — «Байер» отложен на 15 минут из-за пробок

Начало матча 16-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Байер» отложено на 15 минут из-за пробок. Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Таким образом, игра начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.