Матч «Боруссия» Д — «Байер» отложен на 15 минут из-за пробок
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Начало матча 16-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Байер» отложено на 15 минут из-за пробок. Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Таким образом, игра начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
1-й тайм
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1' 0:2 Шик – 8' 1:2 Байно-Гиттенс – 12' 1:3 Шик – 19'
«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.
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