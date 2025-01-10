«Барселона» отклонила первый запрос «Ювентуса» по Араухо, клуб требует € 70 млн — MD

«Барселона» ответила отказом на первое предложение «Ювентуса» о трансфере центрального защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в стане сине-гранатовых считают уругвайского футболиста важным игроком команды и готовы продать его только в том случае, если он сам попросит о трансфере, а заинтересованный в нём клуб предложит € 70 млн. В «Барселоне» понимают, что трансферная стоимость Араухо снизится летом, однако хотят оставить его в команде как минимум до конца нынешнего сезона, поскольку считают, что защитник поможет им в борьбе за трофеи.

Действующее трудовое соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: