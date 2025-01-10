Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» объявит о назначении Мойеса главным тренером в ближайшие сутки — The Athletic

«Эвертон» объявит о назначении Мойеса главным тренером в ближайшие сутки — The Athletic
Комментарии

Шотландский специалист Дэвид Мойес будет назначен главным тренером «Эвертона» в ближайшее время. Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что переговоры между The Friedkin Group и Мойесом продвигались быстро, и объявление о его возвращении в «Эвертон» ожидается в ближайшие 24 часа. «Эвертон» объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча вчера, 9 января.

61-летний Дэвид Мойес был без работы с тех пор, как покинул «Вест Хэм Юнайтед» в конце прошлого сезона по истечении срока его контракта. Мойес возглавит «Эвертон» во второй раз, он работал в клубе с 2002 по 2013 год.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 19 матчей.

Материалы по теме
«Эвертон» уверенно обыграл «Питерборо Юнайтед» и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android