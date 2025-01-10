«Эвертон» объявит о назначении Мойеса главным тренером в ближайшие сутки — The Athletic

Шотландский специалист Дэвид Мойес будет назначен главным тренером «Эвертона» в ближайшее время. Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что переговоры между The Friedkin Group и Мойесом продвигались быстро, и объявление о его возвращении в «Эвертон» ожидается в ближайшие 24 часа. «Эвертон» объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча вчера, 9 января.

61-летний Дэвид Мойес был без работы с тех пор, как покинул «Вест Хэм Юнайтед» в конце прошлого сезона по истечении срока его контракта. Мойес возглавит «Эвертон» во второй раз, он работал в клубе с 2002 по 2013 год.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 19 матчей.