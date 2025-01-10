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«Боруссия» Д — «Байер»: Шик забил второй мяч гостей на восьмой минуте

«Боруссия» Д — «Байер»: Шик забил второй мяч гостей на восьмой минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Байер» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
1-й тайм
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1'     0:2 Шик – 8'     1:2 Байно-Гиттенс – 12'     1:3 Шик – 19'    

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На восьмой минуте второй мяч хозяев забил нападающий Патрик Шик.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.

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