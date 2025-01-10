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Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расизме в «эль класико» 2023 года — COPE

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расизме в «эль класико» 2023 года — COPE
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23 января крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор даст показания в формате видеоконференции председателю Следственного суда Барселоны №18 по делу о расистских оскорблениях, которые допустили два болельщика «Барселоны» во время матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2), состоявшегося в октябре 2023 года. Об этом сообщает COPE.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гюндоган – 6'     1:1 Беллингем – 68'     1:2 Беллингем – 90+2'    

По информации источника, бразильский футболист выступит перед судом в статусе потерпевшего.

Записи с камер стадиона и показания свидетеля позволили идентифицировать трёх болельщиков сине-гранатовых, осуществлявших расистские скандирования. Однако один из них является несовершеннолетним, поэтому его дело расследуется в другой инстанции.

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