Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расизме в «эль класико» 2023 года — COPE

23 января крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор даст показания в формате видеоконференции председателю Следственного суда Барселоны №18 по делу о расистских оскорблениях, которые допустили два болельщика «Барселоны» во время матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2), состоявшегося в октябре 2023 года. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, бразильский футболист выступит перед судом в статусе потерпевшего.

Записи с камер стадиона и показания свидетеля позволили идентифицировать трёх болельщиков сине-гранатовых, осуществлявших расистские скандирования. Однако один из них является несовершеннолетним, поэтому его дело расследуется в другой инстанции.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»: