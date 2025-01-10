«Боруссия» Д — «Байер»: Байно-Гиттенс отыграл один мяч хозяев на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Байер» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
На первой минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На восьмой минуте второй мяч хозяев забил нападающий Патрик Шик. Через четыре минуты нападающий «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один мяч.
«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.
- 10 января 2025
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