Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии в первом матче Поттера, уступив «Астон Вилле»

«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии в первом матче Поттера, уступив «Астон Вилле»
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Пакета – 9'     1:1 Онана – 71'     2:1 Роджерс – 76'    

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета. Во втором тайме в составе «Астон Виллы» отличились полузащитники Амаду Онана и Морган Роджерс.

Это был первый матч для «Вест Хэм Юнайтед» под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм» и «Уиком Уондерерс».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android