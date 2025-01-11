«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии в первом матче Поттера, уступив «Астон Вилле»
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Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Пакета – 9' 1:1 Онана – 71' 2:1 Роджерс – 76'
На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета. Во втором тайме в составе «Астон Виллы» отличились полузащитники Амаду Онана и Морган Роджерс.
Это был первый матч для «Вест Хэм Юнайтед» под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.
Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм» и «Уиком Уондерерс».
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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