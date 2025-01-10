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Кахигао рассказал, как он понимает философию «Спартака»

Кахигао рассказал, как он понимает философию «Спартака»
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Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился мнением относительно игровой философии красно-белых.

«Деян [Станкович] хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. Думаю, каждый большой клуб хочет играть именно так. Некоторые достигают этого, некоторые не достигают. Но когда вы большой клуб, то обязаны играть в открытый футбол, дарить своим болельщикам эмоции, развлекать их, а не просто стремиться выигрывать матчи.

На мой взгляд, каждый большой клуб несёт эту ответственность. И вопрос, который всегда нужно задавать, — как мы можем улучшиться? Как я могу улучшиться? Как люди вокруг меня могут улучшиться? Как клуб может улучшиться? Это всегда животрепещущий вопрос», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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