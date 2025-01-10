Антони подал в суд на свой бывший клуб «Аякс» — AD

Бывший крайний нападающий «Аякса» Антони, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», подал в суд на нидерландский гранд. Об этом сообщает AD.

По информации источника, бразильский футболист хочет вернуть денежные средства, которые «Аякс» удержал с его заработной платы в качестве штрафов за неоднократный пропуск тренировок в 2022 году, обусловленный желанием Антони таким способом ускорить переход в «Манчестер Юнайтед». 24-летний нападающий считает, что он был оштрафован незаконно. Обе стороны намерены встретиться в суде в январе.

Антони выступал в составе «Аякса» с 2020 по 2022 год. За этот период он сыграл 82 матча во всех турнирах, где забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

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