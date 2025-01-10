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«Ливерпуль» готов обменять одного из двух своих нападающих на Кварацхелию — RTK

«Ливерпуль» готов обменять одного из двух своих нападающих на Кварацхелию — RTK
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«Ливерпуль» рассматривает возможность включения центрального нападающего Дарвина Нуньеса в сделку по покупке вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает журналист Грэм Бейли для Rousing The Kop.

По информации источника, мерсисайдцы также готовы обменять на грузинского футболиста своего крайнего нападающего Федерико Кьезу, в котором заинтересован «Наполи». Сделка с участием Нуньеса или Кьезы может быть осуществлена в нынешнем январе. Подчёркивается, что «Ливерпуль» видит в Кварацхелии долгосрочную замену для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, чей контракт заканчивается грядущим летом.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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