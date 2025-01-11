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Абдукодир Хусанов переходит в «Манчестер Сити» за € 40 млн — Фабрицио Романо

Абдукодир Хусанов переходит в «Манчестер Сити» за € 40 млн — Фабрицио Романо
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«Манчестер Сити» договорился с «Лансом» о трансфере 20-летнего защитника Абдукодира Хусанова за € 40 млн плюс дополнительные выплаты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб отпустил Хусанова на прохождение медицинского обследования перед переходом в стан «горожан». Контракт 20-летнего защитника с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2029 года.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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