«Реал» готов платить Дэвису € 20 млн и не намерен больше улучшать условия — Cadena Ser

На следующей неделе мадридский «Реал» встретится с агентом 24-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса с целью обсудить возможный переход футболиста в стан «сливочных» по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Cadena Ser.

По информации источника, последнее предложение «Королевского клуба» для канадского игрока было в размере € 20 млн. При этом «Реал» не намерен делать его ещё более солидным. В случае, если Дэвис согласится присоединиться к «сливочным», он заработает € 100 млн за пять лет. «Бавария» также сделала предложение защитнику, сопоставимое с мадридским.

В испанском гранде подозревают агента Дэвиса в том, что он «говорит одно, но делает другое». В случае, если «Реалу» не удастся подписать канадского защитника летом, клуб активирует опцию обратного выкупа Мигеля Гутьерреса из «Жироны». Контракт Дэвиса с «Баварией» заканчивается 30 июня 2025 года.

Материалы по теме «Бавария» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с Дэвисом

Сколько зарабатывают футболисты: