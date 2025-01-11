Вчера, 10 января, состоялись два матча третьего раунда Кубка Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Англии 10 января:

«Уиком Уондерерс» — «Портсмут» — 2:0;

«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1.

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон» и «Фулхэм». Сегодня, 11 января, состоятся ещё 19 матчей третьего раунда Кубка Англии.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Наиболее титулованным клубом является лондонский «Арсенал», который выигрывал трофей 14 раз.