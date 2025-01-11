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«Боруссия» Д — «Байер»: Серу Гирасси реализовал пенальти на 79-й минуте

«Боруссия» Д — «Байер»: Серу Гирасси реализовал пенальти на 79-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды играют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Байер» выигрывает со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1'     0:2 Шик – 8'     1:2 Байно-Гиттенс – 12'     1:3 Шик – 19'     2:3 Гирасси – 79'    

На 78-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси реализовал пенальти.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На восьмой минуте второй мяч хозяев забил нападающий Патрик Шик. Через четыре минуты нападающий «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один мяч. На 19-й минуте Шик оформил дубль.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.

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