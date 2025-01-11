«Лацио» в меньшинстве не проиграл «Комо» в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Париде Тремолада. Матч закончился со счётом 1:1.

На 34-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Лум Чауна. На 72-й минуте нападающий «Комо» Патрик Кутроне восстановил равновесие.

Римский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 36 очков за 20 матчей. «Комо» заработал 19 очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 44 очка за 19 игр.

Материалы по теме Индзаги: впечатлён стилем игры «Лацио», они одни из претендентов на победу в Серии А

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: