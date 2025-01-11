Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» в меньшинстве не проиграл «Комо» в матче 20-го тура Серии А

«Лацио» в меньшинстве не проиграл «Комо» в матче 20-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Париде Тремолада. Матч закончился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Комо
Комо
1:0 Диа – 34'     1:1 Кутроне – 72'    
Удаления: Чауна – 58' / нет

На 34-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Лум Чауна. На 72-й минуте нападающий «Комо» Патрик Кутроне восстановил равновесие.

Римский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 36 очков за 20 матчей. «Комо» заработал 19 очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 44 очка за 19 игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Индзаги: впечатлён стилем игры «Лацио», они одни из претендентов на победу в Серии А

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android