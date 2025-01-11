«Байер» обыграл «Боруссию» Д в матче Бундеслиги, забив три мяча за первые 19 минут

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Байер» одержал победу со счётом 3:2.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На восьмой минуте второй мяч хозяев забил форвард Патрик Шик. Через четыре минуты нападающий «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один мяч. На 19-й минуте Шик оформил дубль. На 78-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси реализовал пенальти.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.