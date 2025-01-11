Результаты матчей чемпионата Италии 10 января

10 января в 20-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Италии 10 января:

«Лацио» — «Комо» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 44 очка за 19 игр. На второй строчке располагается «Аталанта», которая заработала 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Интер» с 40 очками после 17 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 10 очков, «Венеция» с 14 очками и «Лечче», заработавший 17 очков.

Материалы по теме «Ливерпуль» готов обменять одного из двух своих нападающих на Кварацхелию — RTK

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: