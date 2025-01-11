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«Райо Вальекано» победил «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании

«Райо Вальекано» победил «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании
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Завершился матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 19-й тур
10 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
1:0 Эмбарба – 5'     1:1 Иглесиас – 26'     2:1 де Фрутос – 63'    
Удаления: нет / Алонсо – 90+4'

В начале игры счёт открыл нападающий «Райо Вальекано» Адриан Эмбарба. В середине первого тайма футболист «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равновесие. На 63-й минуте полузащитник Хорхе де Фрутос вывел хозяев вперёд.

Мадридский клуб занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. «Сельта» заработала 24 очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится столичный «Реал», у которого 43 очка за 19 игр.

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