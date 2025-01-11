Результаты матчей чемпионата Испании 10 января

10 января в 19-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 10 января:

«Райо Вальекано» — «Сельта» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры мадридский «Реал», набравший 43 очка за 19 игр. На второй строчке располагается столичный «Атлетико», который заработал 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании «Барселона» с 38 очками после 19 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 12 очков, «Валенсия» с 12 очками и «Эспаньол», заработавший 15 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: