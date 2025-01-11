Результаты матчей чемпионата Франции 10 января

Вчера, 10 января, прошли две встречи 17-го тура французской Лиги 1. В этот день было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 17-й тур. Результаты 10 января:

«Нант» — «Монако» — 2:2;

«Осер» — «Лилль» — 0:0.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике записали в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 33 очка. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 30 очков. В топ-5 также входят «Лилль» (29) и «Лион» (28).

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: