Лионель Месси может вернуться в Европу — Marca

«Интер Майами» договорился о новом контракте с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение с аргентинцем будет рассчитано до конца 2026 года. Футболист принял решение продлить контракт, чтобы сыграть на ЧМ-2026. При этом в новом соглашении будет пункт о возможности игрока уйти в аренду в европейский клуб в период с конца 2025 по начало 2026 года, когда в МЛС не проводятся матчи.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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