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Брайан Мансилья высказался о предстоящей борьбе за выживание «Оренбурга» со Слишковичем

Брайан Мансилья высказался о предстоящей борьбе за выживание «Оренбурга» со Слишковичем
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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, как он провёл отпуск, и поделился ожиданиями от весенней части сезона под руководством боснийского главного тренера Владимира Слишковича.

«Я спокойно провёл отпуск с семьей, это очень помогает «перезарядить батарейки». Впереди очень важная работа на сборах, чтобы выйти из непростой ситуации, в которой мы находимся. Слишкович — отличный тренер, и нас вместе ждет тяжёлый объем работы, который должен помочь нам весной», — сказал Мансилья в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона «Оренбург» занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место, набрав восемь очков в 18 матчах. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от зоны гарантированного сохранения прописки в высшем дивизионе — восемь очков. 7 октября 2024 года «Оренбург» возглавил 41-летний боснийский главный тренер Владимир Слишкович, под руководством которого в семи матчах РПЛ было набрано одно очко, а также одержана одна победа в не имевшем турнирного значения матче группового этапа Кубка России.

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