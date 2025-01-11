Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Оренбурга» Михайлов: в отпуске была пара выходных — остальные дни тренировались

Хавбек «Оренбурга» Михайлов: в отпуске была пара выходных — остальные дни тренировались
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов рассказал, с каким отношением к физической форме игроки команды провели свой отпуск.

«Месяца достаточно, чтобы восстановиться, перезагрузиться и быть готовыми к тому, что нас сейчас ждет очень важный отрезок сезона. У нас была очень хорошая программа в отпуске, там была только пара дней выходных, все остальные дни мы тренировались. Сборы — это всегда тяжело. Понятное дело, ты полтора месяца не видишь близких. Всегда тяжело втягиваться, когда поначалу ты ещё не в ритме находишься. Нужно привыкать», — сказал Михайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Осеннюю часть сезона «Оренбург» завершил на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков в 18 матчах. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от 12-го места, дающего гарантию сохранения прописки в РПЛ — восемь очков. 7 октября 2024 года «Оренбург» возглавил 41-летний боснийский главный тренер Владимир Слишкович, под руководством которого в семи матчах РПЛ команда набрала одно очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Что будет с «Зенитом» после провала. «Спартак» — чемпион? ПЛН88

Материалы по теме
Брайан Мансилья высказался о предстоящей борьбе за выживание «Оренбурга» со Слишковичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android