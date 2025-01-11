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«Байер» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах и шесть в Бундеслиге

«Байер» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах и шесть в Бундеслиге
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Леверкузенский «Байер» продлил свои победные серии во всех турнирах и в чемпионате Германии, обыграв на выезде дортмундскую «Боруссию» в матче 16-го тура Бундеслиги со счётом 3:2. В национальном первенстве количество побед «аспириновых» подряд составляет теперь шесть игр, во всех официальных матчах — девять.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1'     0:2 Шик – 8'     1:2 Байно-Гиттенс – 12'     1:3 Шик – 19'     2:3 Гирасси – 79'    

Обе серии стартовали 23 ноября 2024 год домашней победой в 11-м туре Бундеслиги над «Хайденхаймом» (5:2). После этого «Байер» в чемпионате Германии выиграл у «Униона» (2:1 на выезде), «Санкт-Паули» (2:1 дома), «Аугсбурга» (2:0 в гостях) и «Фрайбурга» (5:1 дома), а также у «Зальцбурга» (5:0) и «Интера» (1:0) на своём поле в Лиге чемпионов и «Баварии» на выезде в 1/8 финала Кубка Германии (1:0).

Общий счёт в победных сериях «Байера» составил 19:7 в Бундеслиге и 26:7 во всех турнирах.

В турнирной таблице Бундеслиги клуб из Леверкузена набрал 35 очков в 16 матчах и занимает второе место, уступая одно очко имеющей игру в запасе «Баварии».

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