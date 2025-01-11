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Винисиус хочет приобрести футбольный клуб в Португалии

Винисиус хочет приобрести футбольный клуб в Португалии
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и его семья рассматривают возможность покупки футбольного клуба. Об этом сообщает журналист Густаво Хофман в соцсетях.

Команда, интересующая игрока, не называется. Отмечается, что это клуб второго дивизиона Португалии.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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