Ламин Ямаль назвал образец для подражания среди футболистов

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, кто из футболистов является для него примером для подражания.

«Мой образец для подражания? Месси и Неймар», — сказал Ямаль в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость испанского футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме Вингер «Барселоны» Ямаль заявил о желании выиграть все трофеи в сезоне-2024/2025

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: