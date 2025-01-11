Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о трансферах «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о трансферах «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал вопросы о трансферной кампании клуба от журналистов.

«Весь месяц вы будете задавать одни и те же вопросы обо всех, с кем нас связывают в СМИ, так что я не собираюсь говорить. Вы можете настаивать, но я не буду отвечать, потому что не знаю ситуации. Мы знаем, что нам не следует переходить к трансферному окну, и мне это очень не нравится. Ситуация, которая сложилась в этом сезоне из-за многих-многих травм, вынуждает нас попытаться сделать это, потому что ситуация такова, какова она есть. Но что произойдёт, я не буду говорить, потому что не знаю. Конечно, я общаюсь с клубом, но о том, что происходит и что будет дальше, я не знаю, потому что это очень сложно. То, что должно случиться, должно случиться, больше я ничего не могу сказать.

Интерес к Мармушу? Послушайте, разве я неясно выразился в своём ответе? Соберитесь! Я ясно выразился в своём ответе — я не собираюсь говорить об этом. Он игрок из другого клуба, я не собираюсь отвечать. Вы можете говорить на каждой пресс-конференции о трансферном окне до самого конца, я не собираюсь отвечать ни на один вопрос. Не делайте так», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видео: Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола одобрил переход Хусанова в «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android