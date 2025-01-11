Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о трансферах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал вопросы о трансферной кампании клуба от журналистов.

«Весь месяц вы будете задавать одни и те же вопросы обо всех, с кем нас связывают в СМИ, так что я не собираюсь говорить. Вы можете настаивать, но я не буду отвечать, потому что не знаю ситуации. Мы знаем, что нам не следует переходить к трансферному окну, и мне это очень не нравится. Ситуация, которая сложилась в этом сезоне из-за многих-многих травм, вынуждает нас попытаться сделать это, потому что ситуация такова, какова она есть. Но что произойдёт, я не буду говорить, потому что не знаю. Конечно, я общаюсь с клубом, но о том, что происходит и что будет дальше, я не знаю, потому что это очень сложно. То, что должно случиться, должно случиться, больше я ничего не могу сказать.

Интерес к Мармушу? Послушайте, разве я неясно выразился в своём ответе? Соберитесь! Я ясно выразился в своём ответе — я не собираюсь говорить об этом. Он игрок из другого клуба, я не собираюсь отвечать. Вы можете говорить на каждой пресс-конференции о трансферном окне до самого конца, я не собираюсь отвечать ни на один вопрос. Не делайте так», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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