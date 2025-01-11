Защитник «Оренбурга» рассказал, при каком условии будет реальным спасение от вылета из РПЛ

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых оценил перспективы южноуральцев в борьбе за выживание в весенней части сезона РПЛ.

«Всё реально, если выигрывать в каждой игре. И от сборов многое зависит — закладывается база, то, как мы будем готовы функционально и тактически. Хочется уже заняться любимым делом и поработать. Надеюсь, мы хорошо поработаем и исправим ситуацию», — сказал Малых в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Оренбург» по итогам осенней части сезона набрал в 18 матчах РПЛ восемь очков и занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы. Отставание «газовиков» от находящегося на 15-м месте «Ахмата» составляет пять очков, от зоны стыковых матчей — шесть очков, от 12-го места — восемь очков.

В марте 2025 года «Оренбургу» предстоит провести матчи со «Спартаком» на выезде, с «Ростовом» на своём поле, с «Факелом» на своём поле и с московским «Динамо» на выезде.

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